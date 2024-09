Trofeo Matteotti 2024 oggi: orari, percorso, programma, tv, favoriti. Ancora tutti contro Marc Hirschi

Edizione numero 76 per il Trofeo Matteotti, un’altra delle corse storiche del calendario ciclistico italiano, che va a chiudere questo weekend intensissimo. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Partenza e arrivo piazzati a Pescara: saranno 194 i chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 2500 metri. Continui saliscendi tra i colli di Pescara e Montesilvano racchiusi in un circuito da 13 giri da 15 km ciascuno. Si parte con la salita Tiberi (0.9 km al 5.1%) per poi entrare nel circuito e affrontare in costante successione Colle Scorrano (0.6 km al 5.8%) e il Colle Montesilvano (0.7 km al 5.3%). Insomma, non ci sarà praticamente un attimo per rifiatare.

FAVORITI

Ancora una volta è un tutti contro Marc Hirschi. Lo svizzero della UAE Emirates sta diventando praticamente imbattibile: per lui cinque vittorie consecutive, con i recenti trionfi, anche piuttosto netti, tra GP Industria & Artigianato, Coppa Sabatini e Memorial Pantani. Proverà a sfidarlo il capitano dell’Astana Qazaqstan Alexey Lutsenko. Da seguire in casa Italia Vincenzo Albanese, terzo ieri a Cesenatico, ed un Filippo Zana uscito con una buona condizione dalla Vuelta.

PROGRAMMA TROFEO MATTEOTTI 2024

Domenica 15 settembre

Pescara-Pescara (194 km)

Orario di partenza: ore 12.45

Orario arrivo stimato: ore 17.00

TROFEO MATTEOTTI 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport alle 22.00

Diretta streaming: non prevista. Differita su Rai Play alle 22.00