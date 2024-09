Triathlon, Senna non balneabile: rinviate a domani le gare delle Paralimpiadi

Sono state rinviate a domani, lunedì 2 settembre, le gare di triathlon delle Paralimpiadi di Parigi 2024: la Senna non è balneabile, dato che le piogge degli ultimi giorni hanno fatto scendere la qualità dell’acqua al di sotto degli standard minimi per la disputa delle competizioni. Le gare restano comunque in forse anche per il meteo: il calendario iniziale prevedeva le gare spalmate su due giorni, ma poi si era deciso di anticiparle tutte ad oggi a causa delle pessime previsioni per la giornata di domani. Di seguito il comunicato ufficiale degli organizzatori.

La motivazione alla base della decisione: “A seguito di una riunione tenutasi il 1° settembre alle 3:30 del mattino, a cui hanno partecipato i rappresentanti di World Triathlon, Parigi 2024 e le autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio delle condizioni della Senna e del meteo, è stata presa la decisione di posticipare le gare di para triathlon che si sarebbero dovute tenere il 1° settembre. Gli ultimi test mostrano un calo della qualità dell’acqua nel fiume a seguito degli episodi di pioggia degli ultimi due giorni“.

La nuova data per le gare di triathlon: “Di conseguenza, la qualità dell’acqua presso la sede della gara di domenica 1° settembre non è adatta al nuoto e non supera la soglia minima stabilita da World Triathlon. È stato deciso di programmare tutti gli 11 eventi da medaglia di para triathlon il 2 settembre. Il calendario è soggetto ai prossimi test dell’acqua conformi alle soglie stabilite da World Triathlon per il nuoto. Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti e con queste condizioni, gli eventi di para triathlon non possono aver luogo oggi“.