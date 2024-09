Triathlon, Veronica Yoko Plebani conquista la medaglia d’argento alle Paralimpiadi!

Veronica Yoko Plebani scala una posizione rispetto a Tokyo 2020 e sale sul secondo gradino del podio alle Paralimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra conquista la medaglia d’argento nel PTS2 femminile del triathlon, mentre nel PTWC maschile è quinto Giovanni Achenza, con Giuseppe Romele squalificato, infine nel PTS2 maschile si classifica ottavo Gianluca Valori.

Nel PTS2 femminile le atlete sul podio sono le stesse di Tokyo 2020, ma cambiano le posizioni: oro alla statunitense Haley Danz, prima in 1:14.31, davanti all’azzurra Veronica Yoko Plebani, seconda in 1:15:37, mentre la campionessa paralimpica uscente, l’altra statunitense Allysa Serly, conquista la medaglia di bronzo in 1:16.33.

Nel PTWC maschile si classifica quinto in 1:03:49 Giovanni Achenza, che era stato bronzo sia a Rio 2016 che a Tokyo 2020, mentre viene squalificato Giuseppe Romele, quarto al traguardo, che sbaglia percorso e passa nella zona di transizione durante la frazione in handbike. Oro al neerlandese Jetze Plat, dominatore assoluto ed al terzo titolo paralimpico consecutivo in 58.16, davanti all’austriaco Florian Brungraber, d’argento in 59.25, ed all’altro neerlandese Geert Schipper, di bronzo in 1:00.20.

Nel PTS2 maschile si classifica ottavo Gianluca Valori in 1:19.39, nella gara vinta dal francese Jules Ribstein, primo in 1:05:47, che va a precedere gli statunitensi Mohamed Lahna, alla piazza d’onore in 1:07:18, e Mark Barr, sul gradino più basso del podio in 1:07:33.