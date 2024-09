Tiro con l’arco, l’Italia vince il medagliere dei Mondiali Campagna: 8 ori e 17 podi, Di Francesco grande protagonista

L’Italia ha vinto nuovamente il medagliere dei Campionati Mondiali di tiro con l’arco di campagna, confermandosi la nazionale più forte del Pianeta in questa specialità (non olimpica, ma presente nel programma dei World Games) come dimostrano gli ottimi risultati conseguiti nella rassegna iridata di Lac La Biche, in Canada.

8 ori, 5 argenti e 4 bronzi il bottino della spedizione tricolore, che ha preceduto nel medal table della manifestazione gli Stati Uniti (5-5-6) e la Svezia (2 ori e 1 argento) totalizzando anche il maggior numero di podi complessivi (17, uno in più rispetto agli USA) tra tutte le divisioni e classi d’età impegnate ai Mondiali 2024 del settore campagna.

Protagonista assoluta in chiave azzurra Roberta Di Francesco, che ha completato un’impresa formidabile facendo tripletta e trionfando nell’individuale (gara in cui Chiara Rebagliati si è presa un ottimo bronzo), con la squadra femminile (insieme a Irene Franchini e Cinzia Noziglia) e nella prova a coppie miste (con Massimiliano Mandia).

A livello senior l’Italia ha conquistato il titolo mondiale anche nel Mixed Team di arco nudo con Noziglia e Giuseppe Seimandi, mentre gli altri quattro ori sono arrivati tra gli Under 21: Lucia Mosna nel ricurvo, Barbara Feltre nell’arco nudo, la squadra femminile (Mosna, Feltre e Giulia Di Nardo) ed il Mixed Team di barebow (Feltre insieme ad Antonio Mottola).