Tiro con l’arco, Elisabetta Mijno sfiora la finale e poi conquista il bronzo nel ricurvo open alle Paralimpiadi

Elisabetta Mijno riscatta i quinti posti raccolti nelle ultime due edizioni consecutive (Rio 2016 e Tokyo 2021) e si aggiudica la medaglia di bronzo nella competizione femminile individuale di ricurvo open alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Quarto podio complessivo della carriera ai Giochi per la 38enne azzurra, che vantava già due argenti (W1/W2 a Londra 2012, Mixed Team ricurvo open a Tokyo) ed un bronzo (Mixed Team ricurvo open a Rio).

La piemontese, capace di togliersi delle soddisfazioni anche tra i normodotati (su tutte la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti del 2022), ha sicuramente qualche rimpianto per l’esito della semifinale dopo aver firmato il miglior punteggio assoluto nel ranking round del 29 agosto. Purtroppo Mijno si è dovuta arrendere alla cinese Wu Yang per una questione di millimetri (decisivo il 9 di riga all’ultima freccia dell’asiatica per evitare lo shoot-off) con il punteggio di 4-6.

La detentrice del record mondiale che aveva sconfitto nettamente nelle eliminatorie per 6-0 l’australiana Amanda Jennings e la polacca Milena Olszewska, ha rialzato la testa dopo il beffardo ko in semifinale imponendosi per 6-2 (23-24 30-28 27-24 29-22) sulla mongola Selengee Dembrerel nello spareggio con in palio il terzo posto. Derby cinese nella finalissima vinto da una solida Wu Chunyan (27, 29 e due 28 i suoi score nelle quattro volée) per 7-1 su Wu Yang.