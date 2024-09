The Rugby Championship 2024, la Nuova Zelanda passa in Australia e resta in corsa per il secondo posto

All’Accor Stadium di Sydney l’Australia cede il passo alla Nuova Zelanda per 28-31 nel match valido per la quinta giornata del The Rugby Championship 2024 nonché come prima delle due sfide valide per l’assegnazione della Bledisloe Cup.

Grazie a questo successo gli All Blacks si portano momentaneamente al secondo posto in classifica con 11 punti, mentre i Wallabies, che incamerano il bonus difensivo, restano ultimi ma vanno a quota 5. Non viene assegnato il bonus offensivo in quanto entrambe le selezioni marcano quattro mete.

Nel primo tempo l’inizio è da incubo per l’Australia, che dopo appena un quarto d’ora di gioco si ritrova sotto 0-21: al 2′ va in meta Jordan, al 9′ marca Ioane, ed al 15′ segna Clarke. Dalla piazzola McKenzie non perdona e la Nuova Zelanda vola.

I padroni di casa si sbloccano al 18′ con la meta di Mcreight convertita da Lolesio, ma al 25′ gli All Blacks vanno nuovamente a marcare con Savea, mentre McKenzie dalla piazzola porta lo score sul 7-21. Al 36′ l’Australia risponde con la segnatura di Faessler, a seguire la trasformazione di Lolesio fissa il punteggio sul 14-28.

Nella ripresa al 45′ il calcio di punizione trasformato da McKenzie spedisce gli All Blacks nuovamente oltre il doppio break di margine, poi però la Nuova Zelanda paga dazio a causa dell’indisciplina. Al 65′ cartellino giallo per Lienert-Brown e l’Australia accorcia immediatamente con la meta di Paisami convertita da Lolesio.

Gli ospiti al 72′ restano addirittura per qualche minuto in 13 contro 15, e chiuderanno comunque il match in inferiorità numerica, per il giallo ricevuto da Clarke. L’Australia continua a spingere ed al 79′ arriva la segnatura di Wright, trasformata da Lolesio, che vale almeno il punto di bonus difensivo, ma nel finale gli All Blacks resistono all’ultimo assalto dei padroni di casa e conquistano il successo per 28-31.