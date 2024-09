Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il WXV 2: 30 azzurre in Sudafrica

L’head coach della Nazionale italiana di rugby femminile, Giovanni Raineri, ha diramato l’elenco delle 30 convocate, 18 avanti e 12 trequarti, per il WXV 2, torneo che si terrà a Città del Capo, in Sudafrica, dal 27 settembre al 12 ottobre: le azzurre sfideranno, nell’ordine, Scozia, Galles e Sudafrica.

Due le esordienti del gruppo, Chiara Cheli e Vittoria Zanette, mentre nel complesso sono sei le atlete convocate tra coloro che hanno preso parte alle Under 20 Summer Series di Parma dello scorso luglio, invece sono assenti per infortunio D’Incà, Locatelli, Franco, Pilani e Giulia Cavina.

LE 30 CONVOCATE DELL’ITALIA

AVANTI

Ilaria ARRIGHETTI – Stade Rennais Rugby

Chiara CHELI – Rugby Colorno

Giordana DUCA -Valsugana Rugby Padova

elena ERRICHIELLO – Unione Rugby Capitolina

Valeria FEDRIGHI – Rugby Colorno

Alessandra FRANGIPANI – Villorba Rugby

Elisa GIORDANO – Valsugana Rugby Padova

Laura GURIOLI – Villorba Rugby

Gaia MARIS – ASM Romagnat Rugby

Alissa RANUCCINI – Rugby Colorno

Sara SEYE – Ealing Trailfinders

Francesca SGORBINI – ASM Romagnat Rugby

Emanuela STECCA – Villorba Rugby

Sara TOUNESI – Montpellier Herault Rugby

Silvia TURANI – Harlequins

Vittoria VECCHINI – Valsugana Rugby Padova

Beatrice VERONESE – Valsugana Rugby Padova

Vittoria ZANETTE – Villorba Rugby

TREQUARTI

Beatrice CAPOMAGGI – Villorba Rugby

Sofia CATELLANI – Rugby Colorno

Francesca GRANZOTTO – Villorba Rugby

Veronica MADIA – Rugby Colorno

Sara MANNINI – Rugby Colorno

Nicole MASTRANGELO – Unione Rugby Capitolina

Aura MUZZO – Villorba Rugby

Vittoria OSTUNI MINUZZI – Valsugana Rugby Padova

Beatrice RIGONI – Sale Sharks

Michela SILLARI – Valsugana Rugby Padova

Sofia STEFAN – Sale Sharks

Emma STEVANIN – Valsugana Rugby Padova

ATLETE NON CONSIDERATE PER INFORTUNIO

Giulia CAVINA (AC Bobigny 93)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Alessia PILANI (Rugby Colorno)

Head Coach: Giovanni RAINERI

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

WXV 2

Sabato 28 settembre 2024, ore 15:00, Cape Town, DHL Stadium, WXV 2, I giornata

Italia v Scozia

Venerdì 4 ottobre 2024, ore 16:00, Cape Town, Athlone Sports Stadium, WXV 2 II giornata

Galles v Italia

Sabato 12 ottobre 2024, ore 14:00, Cape Town, Athlone Sports Stadium, WXV 2 III giornata

Sudafrica v Italia

SEI NAZIONI 2025

Domenica 23 marzo 2025, ore 16:00, sede TBD, Guinness Women’s Six Nations I giornata

Inghilterra v Italia

Domenica 30 marzo 2025, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations II giornata

Italia v Irlanda

Domenica 13 aprile 2025, ore 16:00, sede TBD, Guinness Women’s Six Nations III giornata

Scozia v Italia

Sabato 19 aprile 2025, ore 14:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations IV giornata

Italia v Francia

Sabato 26 aprile, ore 15:30, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations V giornata

Italia v Galles