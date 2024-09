Tennistavolo, Matteo Parenzan conquista la prima storica medaglia d’oro alle Paralimpiadi!

La prima delle due finali con gli italiani protagonisti nei tornei di singolare del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, sorride subito ai colori azzurri: dopo i bronzi centrati in classe 1 maschile da Federico Falco ed in classe 3 femminile da Carlotta Ragazzini, arriva la medaglia d’oro di Matteo Parenzan in classe 6 maschile.

Torneo perfetto quello portato a termine in classe 6 maschile da Matteo Parenzan, accreditato della seconda testa di serie, che in finale liquida il 37enne thailandese Rungroj Thainiyom, numero 3 del tabellone, medaglia d’oro a Rio 2016, sconfitto con il netto score di 3-0 (11-6, 11-6, 11-5), maturato in appena 22 minuti di gioco.

L’azzurro aveva già sconfitto l’asiatico nella finale dei Mondiali di Granada 2022 e poi agli Slovenia Para Open del 2023 e del 2024, restando così imbattuto contro il thailandese, contro il quale ha vinto tutti i cinque confronti diretti, compreso quello odierno.

Il 21enne triestino, dopo il titolo mondiale già citato, ha vinto anche gli Europei di Sheffield 2023, ed oggi centra anche l’oro olimpico: per la prima volta nella storia l’Italia sale sul gradino più alto del podio alle Paralimpiadi nel tennistavolo.

Il pongista italiano ha vinto i quattro incontri del tabellone ad eliminazione diretta tutti per 3-0, non lasciando neppure un game agli avversari che lo hanno incrociato: agli ottavi l’australiano Trevor Hirth (11-7, 11-5, 11-2), ai quarti il cileno Ignacio Torres (11-9, 11-6, 11-9), ed in semifinale lo statunitense Ian Seidenfeld, campione paralimpico in carica (11-7, 11-2, 11-8), prima dell’affermazione odierna.

L’attesa per l’Italia ora è rivolta tutta all’ultimo atto della classe 1-2 femminile: Giada Rossi, numero 2 del seeding, oggi alle ore 18.00 sfiderà la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, la quale ha vinto l’oro nelle ultime quattro edizioni dei Giochi.