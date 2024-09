Tennistavolo, Carlotta Ragazzini esce in semifinale in singolare alle Paralimpiadi: medaglia di bronzo per l’azzurra!

Si concludono le semifinali, che assegnano le prime medaglie, nei tornei di singolare del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dato che non si disputa la finale per il terzo posto e vengono distribuiti due bronzi ai semifinalisti perdenti: dopo il terzo posto agguantato in classe 1 maschile da Federico Falco, sale a sua volta sul gradino più basso del podio in classe 3 femminile Carlotta Ragazzini, in attesa dei due azzurri che nel tardo pomeriggio andranno a giocarsi la finale per la medaglia d’oro.

In classe 3 femminile, infatti, Carlotta Ragazzini, testa di serie numero 4, nel penultimo atto cede il passo alla numero 1 del seeding, la sudcoreana Yoon Jiyu, venendo sconfitta per 1-3 (7-11, 11-13, 11-7, 4-11) dopo 37 minuti di gioco. Nell’altra semifinale la croata Andela Muzinic Vincetic, accreditata della seconda testa di serie, relega al terzo gradino del podio la cinese Xue Juan, numero 3 del tabellone, battuta per 3-1 (10-12, 11-3, 11-8, 11-8). Le due vincitrici si sfideranno nella finale per l’oro, in programma sempre nella giornata odierna, ma nella sessione serale, alle ore 20.15.

In classe 6 maschile Matteo Parenzan, accreditato della seconda testa di serie, nella finale in programma oggi alle ore 17.00 affronterà il thailandese Rungroj Thainiyom, numero 3 del tabellone, infine in classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, oggi alle ore 18.00 sfiderà la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, la quale ha vinto l’oro nelle ultime quattro edizioni dei Giochi.