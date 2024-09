Tennistavolo, Giada Rossi compie l’impresa alle Paralimpiadi! Conquistato l’oro detronizzando Liu Jing

Si chiude un’edizione storica per l’Italia del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024: dopo i bronzi centrati in classe 1 maschile da Federico Falco ed in classe 3 femminile da Carlotta Ragazzini, e la medaglia d’oro ottenuta Matteo Parenzan in classe 6 maschile, anche Giada Rossi conquista il titolo nella classe 1-2 femminile.

Il successo odierno è di portata storica: nell’ultimo atto della classe 1-2 femminile, Giada Rossi, numero 2 del seeding, supera nettamente la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, con lo score di 3-0 (11-9, 11-6, 11-8), in soli 28 minuti di gioco. L’asiatica aveva vinto l’oro in singolare nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, da Pechino 2008 a Tokyo 2020, passando per Londra 2012 e Rio 2016, nelle quali aveva vinto anche il titolo a squadre, torneo sostituito a Parigi 2024 dal doppio, anche questo vinto dalla cinese.

Dopo 9 ori paralimpici consecutivi, però, l’asiatica deve accontentarsi della medaglia d’argento: come Matteo Parenzan appena un’ora prima, in quello che è un pomeriggio storico per il tennistavolo italiano, anche Giada Rossi centra l’oro a Parigi 2024 dopo aver conquistato il titolo iridato a Granada 2022 e quello europeo a Sheffield 2023. L’azzurra aveva già conquistato il bronzo ai Giochi in singolare a Rio 2016 ed a squadre a Tokyo 2020.

La 30enne di Zoppola si porta così sul 4-2 nei confronti diretti contro la 36enne cinese: Rossi, infatti, aveva già vinto nel 2016 allo Slovenia Para Open, nel 2018 al China Para Open e nel 2019 al Dutch Para Open, mentre l’asiatica si era imposta allo Slovenia Para Open del 2017 e nell’ultimo incrocio, al French Para Open del 2023.