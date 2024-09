Tennis: sarà Grigor Dimitrov a sostituire Rafael Nadal nella Laver Cup

“Sono davvero deluso nel dover annunciare che non potrò partecipare alla Laver Cup di Berlino la prossima settimana. Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europe devo fare ciò che è meglio per loro”. Queste le parole di Rafael Nadal che ieri ha annunciato il forfait per la competizione a squadre in programma dal 20 al 22 settembre.

Il maiorchino continua a soffrire per qualche problema fisico e, per un evento che in ogni caso non assegna punti ATP, sarebbe inutile rischiare di peggiorare la situazione.

Bjorn Borg, capitano della selezione del Vecchio Continente, in ogni caso pesca bene perché a sostituire il fenomeno iberico ci sarà un altro giocatore di lusso: il bulgaro Grigor Dimitrov.

Selezione ricca di talenti quella europea che può vantare anche su Alcaraz, Medvedev, Ruud, Tsitsipas e Zverev. Sulla carta le speranze per il Team Mondo sono veramente poche.