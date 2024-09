Tennis, Rafa Nadal salta anche la Laver Cup: si allontana il ritorno in campo del maiorchino

Aveva dato appuntamento a tutti alla Laver Cup, ma Rafa Nadal non è in grado di mantenere la promessa. Il fuoriclasse spagnolo, che aveva saltato la trasferta sul cemento nordamericano dopo l’avventura di Parigi 2024, è costretto a rimanere ancora fermo ai box. Il suo ritorno in campo, quindi, viene nuovamente posticipato, con un finale di carriera che diventa sempre più complicato per il nativo di Manacor.

Il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, quindi, non sarà in campo nella manifestazione in cui si affrontano il Team Europe e il Team World. Il tempo stringe per il maiorchino che, oggettivamente, si avvicina sempre più al momento di dire la parola “fine” alla sua straordinaria carriera. Il fisico scricchiola e la decisione su quando ritirarsi appare ormai imminente per una delle leggende del tennis.

Il messaggio di Rafa Nadal, condiviso dagli account ufficiali della manifestazione: “Questa è una competizione a squadre e per supportare davvero il Team Europe devo fare ciò che è meglio per loro e in questo momento ci sono altri giocatori che possono aiutare la squadra a vincere. Ho tanti ricordi bellissimi ed emozionanti di quando ho giocato in Laver Cup e non vedevo l’ora di ritrovarmi con i miei compagni di squadra e con Bjorn Borg nel suo ultimo anno da capitano. Auguro al Team Europa la migliore fortuna possibile e farò il tifo per loro da lontano”.

La Laver Cup sarà di scena in quel di Berlino nel corso del prossimo weekend (20-22 settembre). Rafa Nadal, quindi, non sarà della partita, come Alex De Minaur e Tommy Paul, che saranno sostituiti da Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis. Chi, quindi, prenderà il posto dello spagnolo? Il Team Europe al momento è composto da Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Jannik Sinner, invece, non sarà in campo per l’evento.