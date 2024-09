Tennis, quando torna Matteo Berrettini in campo: i tornei a cui è iscritto il giocatore italiano

Matteo Berrettini ha concluso nel migliore dei modi la sua avventura a Bologna, nella settimana di Coppa Davis. Presentatosi alla Unipol Arena con tanti dubbi, le tre vittorie in singolare sono state una bella iniezione di fiducia e ora l’intenzione è quella di riprendere il percorso nel massimo circuito internazionale per scalare la classifica e meritarsi una posizione da testa di serie nel prossimo Slam in Australia.

Quando ritroveremo il romano in campo? A rispondere a questo quesito è stato lo stesso Matteo in conferenza stampa, poco dopo aver battuto l’olandese Botic van de Zandschulp: “I miei prossimi appuntamenti saranno Tokyo, Shanghai, Stoccolma, Vienna e Bercy. Da Bologna mi porto via tanta consapevolezza di aver dato tutto quello che avevo per questa maglia, questa nazione e per i ragazzi“, ha dichiarato l’azzurro.

Sarà fondamentale per il classe ’96 del Bel Paese riuscire a mettere insieme tante partite per avere la confidenza giusta e soprattutto presentarsi a Malaga, sede delle Finals di Davis, nel migliore dei modi. “Ho fatto un lavoro importante con il mio team e con le persone che mi vogliono bene, questo me lo riconosco. Era importante per tornare, ma non era scontato tornare e vincere così“, ha aggiunto il nostro portacolori.

Ovviamente, l’elenco dei tornei potrà variare in relazione anche ai risultati. Se Berrettini dovesse avere un rendimento eccellente in uno di questi, potrebbe non rispondere presente a un evento immediatamente successivo proprio per permettere un recupero adeguato.

Riepilogando schematicamente:

CALENDARIO MATTEO BERRETTINI

ATP500 Tokyo (25 settembre-1° ottobre)

Masters1000 Shanghai (2-13 ottobre)

ATP250 Stoccolma (14-20 ottobre)

ATP500 Vienna (21-27 ottobre)

Masters1000 Parigi-Bercy (28 ottobre-3 novembre)

Finali Coppa Davis (19-24 novembre) eventuali