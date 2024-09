Tennis, Jannik Sinner sulle dichiarazioni di Alcaraz: “Stagione lunga, ma possiamo scegliere quali tornei giocare”

Tutto pronto per il rientro in campo di Jannik Sinner: ultima apparizione quella trionfale agli US Open per l’altoatesino numero uno della classifica ATP che si sposta in Asia per difendere sul cemento cinese il titolo agguantato lo scorso anno a Pechino.

Proprio dal trionfo in Cina è partita la clamorosa scalata dell’azzurro che da quel successo è diventato praticamente ingiocabile per i rivali, portandosi a casa su tutte la Coppa Davis, gli Australian Open e proprio l’ultimo Slam americano.

Oggi in conferenza stampa l’azzurro è intervenuto, rispondendo a distanza alle parole di Carlos Alcaraz, che si è espresso su un calendario tennistico troppo lungo e logorante. Il commento di Sinner: “Il calendario è denso, ci sono tanti tornei. Naturalmente abbiamo qualche evento mandatory. Ma non dobbiamo giocare per forza. Se non vuoi giocare un torneo, non ti iscrivi. Per esempio l’anno scorso e quest’anno ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi”.

E aggiunge: “Cerco sempre di migliorare. Non importa il risultato che ho ottenuto, provo sempre a capire me stesso e cosa fare per migliorare in campo e fuori. Ovviamente sono contento di tornare in campo in un torneo perché mi alleno per questo. Anche nelle sessioni di allenamento cerco di capire cosa funziona e cosa no, e abbiamo capito che ci sono aree in cui devo migliorare. Fa tutto parte del processo, e penso sia la parte più stimolante”.