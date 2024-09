Tennis, il calendario dei prossimo tornei di Sinner, Alcaraz, Djokovic e Zverev. A Shanghai il primo incrocio

Andati in archivio gli US Open e i Round Robin di Coppa Davis, è tempo per i tennisti più forti del mondo pianificare i propri impegni. Jannik Sinner, n.1 del ranking ATP, ha ripreso i propri allenamenti a Montecarlo con novità dello staff. Considerato il licenziamento di Umberto Ferrara (preparatore atletico) e di Giacomo Naldi (fisioterapista) per la vicenda legata alla positività al Clostebol di cui tanto si è parlato, Sinner riprenderà il suo cammino con Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista), che hanno lungamente condiviso il percorso con Novak Djokovic.

Sinner, quindi, si è voluto contornare di persone di grande esperienza e competenza. Il tutto riprenderà dal 26 settembre, con l’ATP500 di Pechino (Cina). Jannik volerà alla volta dell’Asia in questo week end per provare a confermare poi il titolo dell’anno passato nella capitale cinese. A seguire affronterà il Masters1000 di Shanghai, l’esibizione con un montepremi pazzesco a Riad (Six Kings Slams), il Masters1000 di Parigi Bercy e le ATP Finals di Torino.

Un percorso identico sarà quello di Carlos Alcaraz (n.3 del ranking), che spera di chiudere meglio la sua annata, visti i problemi nell’ultimo periodo. Discorso diverso per Alexander Zverev e Djokovic. Il tedesco affronterà la trasferta asiatica (Pechino e Shanghai) e poi andrà a Vienna prima di giocare a Bercy e a Torino. Un cammino quindi piuttosto gravoso per Sascha.

Nole, invece, giocherà sicuramente a Shanghai e poi prenderà parte alla stessa esibizione in cui incrocerà Sinner, Alcaraz, Medvedev, forse Rafa Nadal e Holger Rune. Dopo di che sarà da capire se andrà alle ATP Finals o meno.

CALENDARIO JANNIK SINNER

26 settembre – 2 ottobre – ATP500 di Pechino

2-13 ottobre – Masters1000 di Shanghai

16-19 ottobre – Six Kings Slams (torneo di esibizione)

28 ottobre-3 novembre – Masters1000 di Parigi Bercy

10-17 novembre – ATP Finals

CALENDARIO ALEXANDER ZVEREV

26 settembre – 2 ottobre – ATP500 di Pechino

2-13 ottobre – Masters1000 di Shanghai

21-27 ottobre – ATP500 di Vienna

28 ottobre-3 novembre – Masters1000 di Parigi Bercy

10-17 novembre – ATP Finals

CALENDARIO CARLOS ALCARAZ

26 settembre – 2 ottobre – ATP500 di Pechino

2-13 ottobre – Masters1000 di Shanghai

16-19 ottobre – Six Kings Slams (torneo di esibizione)

28 ottobre-3 novembre – Masters1000 di Parigi Bercy

10-17 novembre – ATP Finals

CALENDARIO NOVAK DJOKOVIC

2-13 ottobre – Masters1000 di Shanghai

16-19 ottobre – Six Kings Slams (torneo di esibizione)

10-17 novembre – ATP Finals (?)