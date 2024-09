Tennis, David Ferrer: “Rafa Nadal vuole giocare sia singolare che doppio in Coppa Davis”

La Spagna cala il doppio asso verso la Final Eight in casa a Malaga di Coppa Davis. Non solo Carlos Alcaraz, per i beniamini del pubblico iberici ci sarà spazio anche, molto probabilmente, per Rafael Nadal.

Ad annunciarlo a Malaga Today è il capitano della Spagna, l’ex tennista David Ferrer: “Ho parlato con Nadal prima di iniziare a gareggiare a Valencia. Mi ha raccontato un po’ l’idea e il desiderio che aveva che se ci fossimo qualificati ci sarebbe stata la possibilità di essere in squadra a Malaga. Poco dopo la nostra qualificazione, abbiamo parlato di nuovo e la sua idea era quella di essere preparato ed emozionato per venire a Malaga”.

E aggiunge: “Se vorrà venire a Malaga, so che sarà in condizioni ottimali perché è sempre molto onesto in tal senso. Vuole giocare sia in singolare che nel doppio. Se lo vorrà, andremo fino alla fine del mondo con lui”.

Da capire adesso le condizioni fisiche del maiorchino: se dovesse essere presente la compagine iberica sarebbe una delle principali favorite per il titolo, una rivale di lusso per l’Italia.