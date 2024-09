Tennis: annuncia il ritiro Riccardo Bonadio a 31 anni

10 tornei a livello ITF, una finale Challenger, best ranking da numero 164 della classifica ATP raggiunto nel 2022. Riccardo Bonadio all’età di 31 anni decide di appendere la racchetta al chiodo: il lombardo ha infatti annunciato il ritiro.

Le sue parole in un toccante post sui social: “È stato un viaggio fantastico, un susseguirsi di esperienze indimenticabili, di ricordi e soddisfazioni che rimarranno per sempre scolpite nella mia mente; ma nella vita c’è sempre la parte amara perché non c’è giorno senza notte, i sacrifici, i momenti bui e di sconforto più totale, le sconfitte che ogni settimana (o quasi) contraddistinguono questo sport…”.

Prosegue: “Non c’è alcun lavoro come lo sport e per me il tennis, che possa metterti di fronte a continue sfide, a continui cambiamenti, a scelte difficili da prendere che tirino fuori a volte il meglio a volte il peggio del proprio carattere, ma che sicuramente ti spronano a migliorare”.

In conclusione: “Ora è tempo di voltare pagina, iniziare un nuovo percorso, quasi ripartendo da zero e sperando di trasmettere tutto quello che ho imparato sulla mia pelle e non solo. Mi auguro di rivivere emozioni uguali, perché noi siamo emozioni. Cechiamo emozioni. E il mio modo di sperimentarle è stato e sarà sicuramente IL TENNIS”.