Superbike, van der Mark precede Bulega. Razgatlioglu rischia grosso per una caduta spaventosa!

Michael van der Mark ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2024, ma la notizia di giornata è un’altra. Sul tracciato di Magny-Cours, infatti, il leader della classifica generale, Toprak Razgatlioglu, ha rischiato grossissimo per colpa di una caduta davvero spaventosa.

Cos’è successo sul circuito transalpino? Il turco del team BMW, infatti, ha perso il controllo della sua moto in fondo al rettilineo che porta a curva 15 la “Lycée pin”. Non solo, è stato disarcionato e ha proseguito la sua corsa scivolando sul terreno. Purtroppo, però, è andato a impattare ad alta velocità nello spigolo di un muro di protezione (con le protezioni limitate che hanno attutito davvero poco l’impatto sul cemento), peggiorando la già brutta situazione. Il pilota è stato subito portato al centro medico e sta ricevendo i controlli del caso, anche se è cosciente e sembra che i danni siano fortunatamente limitati.

In contumacia Razgatlioglu, il miglior tempo lo ha fissato il suo compagno di scuderia, l’olandese Michael van der Mark (BMW) in 1:36.010, mentre al secondo posto troviamo un ottimo Nicolò Bulega (Ducati) a 149 millesimi. Terzo tempo per lo statunitense Garrett Gerloff (BWM) a 380, mentre è quarto il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 582. Quinta posizione per un solido Danilo Petrucci (Ducati) a quasi 6 decimi dalla vetta (+0.599), mentre è sesto Alvaro Bautista (Ducati) a 758 a sua volta autore di una caduta senza conseguenze.

Si ferma al settimo posto Jonathan Rea (Yamaha) a 768 millesimi, ottavo Axel Bassani (Kawasaki) a 860, quindi nono un altro italiano, Andrea Locatelli (Yamaha), a 878 mentre completa la top10 il britannico Scott Redding (BMW) a 974. Si ferma in 12a posizione Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.001 da van der Mark, quindi 16° un Andrea Iannone (Ducati) in difficoltà a 1.376, mentre è 20° Alessandro Del Bianco (Yamaha) a 2.001. Alle sue spalle il solo Razgatlioglu, senza tempi ufficiali.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP FRANCIA 2024 SBK

1 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’36.010 21 +0.061 +0.714 293 297 1’36.010

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’36.159 +0.149 20 +0.052 +0.417 +1.186 1’39.636 273 294 1’36.159

3 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’36.390 +0.380 20 +0.368 +0.562 +0.646 296 297 1’36.390

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.592 +0.582 21 +0.222 +0.299 +0.445 1’36.592 292 293 1’36.592

5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’36.609 +0.599 21 +0.360 +0.651 +0.757 1’37.518 284 297 1’36.609

6 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’36.768 +0.758 18 +0.145 +0.217 +0.738 1’37.082 295 298 1’36.768

7 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’36.778 +0.768 21 +3.361 +7.065 +8.560 278 289 1’36.778

8 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’36.870 +0.860 17 +0.362 +0.735 +1.342 1’37.695 287 292 1’36.870

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’36.888 +0.878 18 +0.396 +0.749 +1.085 283 293 1’36.888

10 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’36.984 +0.974 20 +0.513 +0.740 +1.190 1’37.555 290 294 1’36.984

11 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’36.994 +0.984 21 +0.606 +0.775 +1.087 286 292 1’36.994

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’37.011 +1.001 11 +0.437 +0.597 +1.008 1’37.515 287 287 1’37.011

13 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’37.066 +1.056 20 +0.377 +4.746 +5.840 290 290 1’37.066

14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’37.104 +1.094 24 +0.794 +2.671 DEL DEL 293 294 1’37.104

15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’37.308 +1.298 19 +0.435 +0.649 +1.109 1’37.745 295 298 1’37.308

16 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’37.386 +1.376 17 +11.976 +16.909 +18.457 154 294 1’37.386

17 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’37.459 +1.449 24 +0.690 +1.087 +1.880 286 291 1’37.459

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’37.657 +1.647 19 +0.994 +1.419 +2.333 1’39.299 286 289 1’37.657

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’37.720 +1.710 20 +0.341 +0.809 +1.212 1’37.835 283 293 1’37.720

20 52 DELBIANCO Alessandro Yamaha YZF R1 1’38.011 +2.001 22 +1.976 +4.850 +9.585 1’48.516 269 294 1’38.011

21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’38.695 +2.685 17 +17.375 +22.688 171 291 1’38.695

22 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 1’39.326 +3.316 22 +1.003 +1.742 +2.621 1’39.372 279 292 1’39.326

23 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1 PIT IN 299 299