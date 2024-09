Superbike: terzo tempo per Nicolò Bulega nella FP2 del GP d’Italia. Svetta Alex Lowes

Comincia con il piede giusto il weekend di Nicolò Bulega. Il pilota italiano di casa Ducati ha infatti terminato al terzo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, nono appuntamento del Campionato Mondiale 2024 di Superbike, in scena in via del tutto eccezionale nel circuito di Cremona, tracciato che debutta ufficialmente nella competizione.

Il pilota italiano – che aveva deciso di non disputare il primo turno a causa delle condizioni di transizione della pista da bagnato ad asciutto – nello specifico ha accusato un gap di 0.151 rispetto ad Alex Lowes (Kawasaki), centauro che ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro in 1:29.766, precedendo Danilo Petrucci, secondo a 0.081 dalla leadership.

Un ottimo punto di partenza per il ventiquattrenne emiliano che, in questo fine settimana, è intenzionato a capitalizzare l’assenza del leader Toprak Razgatlioglu (che ha dato forfait poche ore fa). Quarto tempo poi per la Kawasaki di Tito Rabat (Kawasaki), il quale ha pagato un ritardo di 0.291, regolando Andrea Iannone (Ducati), quinto a 0.331. Sesta posizione per Alvaro Bautista (+0.335).

In top 15 infine gli altri piloti italiani di punta: Axel Bassani è infatti decimo a 0.500, mentre Andrea Locatelli è tredicesimo a 0.821, e Micheal Ruben Rinaldi è quattordicesimo a 0.883. Da segnalare poi la diciannovesima piazza di Alessandro Delbianco (Yamaha YZF R1) a 1.221, e la ventunesima di Niccolò Canepa a 2.039.