Superbike, Razgatlioglu assente a Cremona! Chance di sorpasso nel Mondiale per Bulega

Toprak Razgatlioglu non prenderà parte al Gran Premio d’Italia 2024, nono round stagionale del Mondiale Superbike in programma questo weekend sul circuito di Cremona. Una notizia molto importante per la corsa al titolo, con il leader della generale che deve rinunciare anche alla prossima tappa del campionato dopo la terribile caduta di Magny-Cours. L’azzurro Nicolò Bulega, 2° a -55 dalla vetta, avrà dunque la possibilità (con 62 punti in palio nel fine settimana lombardo) di superare in classifica l’ex pilota della Yamaha.

“Mi sarebbe piaciuto molto tornare in pista a Cremona, ma il recupero sta richiedendo più tempo di quanto sperassi. È importante riprendersi del tutto e ora il mio obiettivo è tornare in sella alla BMW M 1000 RR al MotorLand di Aragon. Però dobbiamo aspettare e andare avanti passo dopo passo. Una cosa è certa: il prima possibile e quando la salute me lo consentirà, tornerò a lottare per il campionato”, annuncia il fenomeno turco della BMW.

Razgatlioglu è ancora alle prese con l’infortunio rimediato quasi due settimane in Francia, uno pneumotorace traumatico che lo aveva costretto a saltare le tre manche transalpine. “Sosterrò il mio team impegnato a Cremona, e spero di vedere la BMW M 1000 RR davanti e sul podio. Un grande grazie a tutti coloro che mi stanno sostenendo in questo momento difficile, ci rivedremo presto in pista!“, dichiara Toprak.

“Per tutti la massima priorità è il totale recupero di Toprak. Tutto il resto al momento viene dopo. Ecco perché insieme abbiamo deciso che non tornerà a correre a Cremona. È in buone mani e sta lavorando a stretto contatto con i medici per tornare in sella alla sua BMW ad Aragon. Comunque ci prenderemo tutto il tempo necessario“, il commento di Sven Blusch (capo di BMW Motorrad Motorsport).