Superbike, Nicolò Bulega trionfa nella Superpole Race e si avvicina a Razgatlioglu nel Mondiale. 3° Petrucci

Splende il Sole su Magny-Cours e l’asfalto dell’autodromo transalpino è asciutto. Il diluvio di ieri ha però lasciato in eredità diverse chiazze umide sulla carreggiata. Dunque, la Superpole Race del Gran Premio di Francia valido per la Superbike si disputa in condizioni delicate. Tutti in pista con le slick, tenendo però a mente le criticità disseminate come trappole lungo il tracciato.

Alla partenza Nicolò Bulega si pone al comando, scattando meglio del poleman Alex Lowes. Il centauro della Ducati e quello della Kawasaki prendono progressivamente il largo su tutti gli avversari, tramutando la vittoria in una questione a due. L’italiano detta a lungo il ritmo, seguito come un’ombra dal britannico. Quest’ultimo porta il suo primo attacco concreto nel settimo dei dieci giri in programma, ma viene respinto dal battistrada. L’inglese ci riprova al penultimo giro, ma finisce largo e perde terreno.

Così, Bulega ha campo libero verso il successo, il secondo della stagione dopo aver trionfato nella gara d’apertura a Phillip Island. Dunque, non vince una Bmw e già questa è una notizia! Nonostante l’assenza dell’infortunato Toprak Razgatlioglu, la Casa bavarese ieri aveva portato a 14 le proprie affermazioni consecutive grazie a Michael van der Mark, oggi ottavo dopo essersi giocato le proprie carte in una bagarre di gruppo nella rincorsa al terzo posto.

Il podio è quindi stato completato da Danilo Petrucci. Il veterano del team Ducati Barni è stato bravo a emergere alla distanza in una lotta che ha coinvolto anche Scott Redding (Bmw Bonovo) e Xavi Vierge (Honda Hrc). Occasione persa per Alvaro Bautista, caduto nelle fasi iniziali. Il veterano castigliano ha completamente “bucato” una staccata, finendo lunghissimo e ruzzolando nella ghiaia. Fuori dalla zona punti gli altri centauri italiani.

Con questa vittoria, Bulega recupera 12 punti al contumace Razgatliogu, portandosi a -80 nella classifica iridata. Bautista, viceversa, resta a -122. Nel pomeriggio è programmata la seconda gara lunga, che assegnerà punteggio pieno.