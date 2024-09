Superbike, Danilo Petrucci sbanca a Cremona e festeggia la prima vittoria! 20 punti pesanti per Bulega

La chiusura del cerchio. Danilo Petrucci attendeva da tanto tempo questo momento e in gara-1 a Cremona il pilota umbro ce l’ha fatta. L’alfiere del Team Ducati Barni ha conquistato il suo primo successo (nella singola manche) nel Mondiale 2024 di Superbike, al termine di una run che è stata interrotta a sei giri dalla conclusione per problemi tecnici legati probabilmente al segnale. Da regolamento, coperti i due terzi della prova, il tutto è stato ritenuto valido.

Una gara-1 in cui Nicolò Bulega partiva dalla pole, ma non ha dimostrato il passo per fare la differenza. Non è un caso che dopo poche tornate, prima Andrea Iannone e poi Danilo Petrucci hanno infilato l’emiliano, che si è messo lì a gestire anche le gomme, dovendo però prestare attenzione alla risalita della Kawasaki di Alex Lowes. Petrux, in tutto questo, ha cambiato marcia e si è preso la vetta con autorevolezza, non dando modo a Iannone di reagire.

Quando si trovava in seconda posizione, il centauro abruzzese ha perso l’anteriore della sua Ducati ed è partito per la tangente, vedendo così tramontare le proprie ambizioni. Bulega, nello stesso tempo, ha dovuto prendere atto della caduta di Lowes alle proprie spalle, ma anche della risalita furibonda di un Alvaro Bautista, che nella seconda parte della manche, sulla Panigala V4R, ha messo da parte i suoi problemi fisici.

A -6 giri dal termine la bandiera rossa a regalare il primo sigillo in carriera a Petrucci e a “salvare” Bulega dal ritorno del compagno di squadra. Ducati che ha così potuto sfoggiare tre moto sui tre gradini. Con questo risultato, Nicolò si avvicina alla vetta del Mondiale occupata dall’assente Topra Razgatlioglu, distante 35 lunghezze.

Da segnalare in casa Italia i piazzamenti di Axel Bassani, ottimo quinto sulla Kawasaki e di Michael Ruben Rinaldi (nono sulla Ducati) in top-10, mentre a punti sono andati Andrea Locatelli (12° su Yamaha) e Alessandro Delbianco (15° su Yamaha).

CLASSIFICA GARA-1 ROUND ITALIA SUPERBIKE 2024

1 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’29.594 301 304

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.225 +2.225 +2.362 +2.640 +2.590 1’29.608 301 305

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 6.487 +4.262 +4.096 +3.869 +3.793 1’30.084 306 306

4 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.187 +0.700 +0.766 +1.067 +1.200 1’30.130 303 304

5 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 9.753 +2.566 +2.542 1’30.141 298 305

6 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 9.449 +0.086 1’30.068 286 305

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 10.003 +0.554 +0.462 +0.247 1’30.098 302

8 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 11.727 +1.724 +1.595 +1.413 1’30.374 308

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 16.397 +4.670 +4.919 +4.990 1’30.699 298 303

10 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 16.537 +0.140 +0.138 +0.188 1’30.603 294 302

11 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 16.991 +0.454 +0.362 +0.358 1’30.132 295 300

12 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 18.465 +1.474 +1.572 +1.404 1’30.246 300 301

13 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 26.010 +7.545 +7.480 +7.668 1’30.868 299 300

14 37 REITERBERGER Markus BMW M 1000 RR 27.573 +1.563 +1.587 +1.336 1’30.897 303 304

15 52 DELBIANCO Alessandro Yamaha YZF R1 29.539 +1.966 +2.087 +2.306 1’31.446 296 297

16 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 34.671 +5.132 +5.458 1’31.419 294 298

17 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 36.989 +2.318 +2.359 1’31.747 294 297

18 46 BRIDEWELL Thomas Honda CBR1000 RR-R 44.093 +7.104 +7.064 1’31.711 294 296

19 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 44.584 +0.491 +0.491 1’32.299 293 298

20 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1 LAP