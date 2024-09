Superbike, con il GP di Francia inizia il trittico di settembre: Toprak Razgatlioglu vuole chiudere i conti

Il Mondiale di superbike 2024 entra ufficialmente nel suo momento clou. Si apre, infatti, il mese di settembre che proporrà un fondamentale trittico di gare che, oggettivamente, potrebbe già andare a decidere la questione legata al titolo iridato che, al momento, ha un unico grande favorito.

La classifica generale del campionato dedicato alle moto derivate di serie, infatti, vede Toprak Razgatlioglu saldamento al comando con 365 punti contro i 273 di Nicolò Bulega, quindi terzo Alvaro Bautista con 223, mentre Alex Lowes è quarto con 213.

Il trittico del mese di settembre si aprirà con il Gran Premio di Francia, ottavo e quintultima tappa del campionato, che anticiperà poi i fine settimana di Cremona e Aragon. Si inizierà con il classico appuntamento sul tracciato di Magny-Cours che, come tradizione, ci regalerà tre manche emozionanti anche per un meteo spesso “ballerino” in quella zona del Paese.

Toprak Razgatlioglu si prepara per la gara di Magny-Cours con la chiara intenzione di allungare ancora in classifica e chiudere i conti in anticipo. Il titolo, dopotutto, è nelle sue mani. Il portacolori del team BMW è reduce da qualcosa come 13 vittorie consecutive, dopo un avvio di stagione non eccezionale. Un cambio di marcia che lo sta per portare al suo secondo titolo. Al momento, senza troppi dubbi.