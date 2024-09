Superbike, capolavoro Petrucci! Il pilota vince anche gara-2 al GP d’Italia, terzo Bulega

Il capolavoro di Danilo Petrucci si conclude nel modo più bello. Il veterano ha infatti vinto anche la gara-2 del GP d’Italia, nona tappa del Mondiale 2024 di Superbike andata in scena eccezionalmente nel circuito di Cremona, tracciato all’esordio nella competizione.

Un epilogo emozionante per il centauro che, con il trionfo in gara-1, è entrato nella storia motociclistica ottenendo almeno un successo in quattro specialità diverse (MotoGP, Moto America, Dakar, Superbike), un record suggellato anche dal primo posto appena ottenuto nella seconda prova lunga del fine settimana dopo essersi preso in mattinata anche la Superpole Race.

Il ternano ha mantenuto la leadership fin dalla partenza, rendendosi artefice di un ottimo start e sfoggiando grande disinvoltura nel contenere in tranquillità Nicolò Bulega, il quale però al ventesimo giro ha subito il sorpasso di uno scatenato Alvaro Bautista, poi secondo al traguardo con un gap di 1.023 rispetto a Petrucci ed un vantaggio di 1.887 rispetto al giovane compagno di squadra.

Da segnalare poi la presenza in top 10 di un altro italiano, ovvero Andrea Locatelli (Yamaha), nono a 19.228. Tredicesima posizione poi per Rinaldi (a 23.726), fuori Iannone e Bassani. In un fine settimana senza il leader Toprak Razgatlioglu, primo nella classifica piloti con 365 punti, Nicola Bulega si è avvicinato al vertice con 352, dando ulteriore pepe al finale di stagione. Terzo Alvaro Bautista (283), lontani gli altri.