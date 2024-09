Superbike, Bautista vince in solitaria gara-2 ad Aragon. Razgatlioglu allunga su Bulega nel Mondiale

Alvaro Bautista completa una domenica perfetta e, dopo il successo in volata nella Superpole Race mattutina, vince per dispersione gara-2 del Gran Premio d’Aragon 2024, valevole come decimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il veterano spagnolo della Ducati ha dominato la corsa da un capo all’altro, sfruttando al meglio la partenza dalla pole position e imponendo un ritmo forsennato che ha sfiancato la resistenza di tutti i suoi avversari.

Il due volte campione iridato ha ottenuto il quarto sigillo dell’anno, raggiungendo quota 63 vittorie in carriera nel massimo campionato delle derivate di serie e confermandosi un interprete eccezionale del MotorLand di Alcañiz (pista che lo ha visto imporsi in nove occasioni a partire dal 2019). Bautista ha preceduto al traguardo i due grandi protagonisti della sfida per il titolo, Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega.

Il turco della BMW ha archiviato il terzo secondo posto del fine settimana, al rientro dallo stop di due GP per l’infortunio di Magny-Cours, facendo un passo avanti fondamentale verso la conquista del suo secondo Mondiale. Podio completato dal ducatista azzurro Nicolò Bulega, che esce con le ossa rotte da un weekend in cui sperava di operare il sorpasso in classifica su un Razgatlioglu ancora non al meglio.

Toprak allunga invece a +39 su Bulega nella generale quando mancano due round al termine della stagione. L’Italia porta a casa anche un quarto posto con Andrea Iannone (vincitore di gara-1) ed un sesto con Danilo Petrucci, preceduto dalla BMW dell’americano Garrett Gerloff. A punti anche Andrea Locatelli 9°, Axel Bassani 12° e Michael Ruben Rinaldi 14°.

CLASSIFICA GARA-2 ARAGON SUPERBIKE 2024

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 18 1’48.121 315,8 1’48.258 330,3

2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 3.366 3.366 1’48.347 317,6 1’48.331 324,3

3 3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 18 10.800 7.434 1’48.742 325,3 1’47.840 322,4

4 4 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 12.338 1.538 1’49.159 317,6 1’48.208 326,3

5 5 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 13.903 1.565 1’49.070 324,3 1’48.655 323,4

6 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 14.647 0.744 1’49.082 318,6 1’48.314 320,5

7 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 16.427 1.780 1’49.234 316,7 1’48.699 325,3

8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 17.072 0.645 1’49.355 321,4 1’48.408 320,5

9 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 18 18.631 1.559 1’49.319 317,6 1’48.357 321,4

10 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 20.291 1.660 1’49.349 324,3 1’48.747 325,3

11 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 22.674 2.383 1’49.544 320,5 1’48.951 324,3

12 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 24.710 2.036 1’49.463 322,4 1’49.053 320,5

13 11 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 18 26.707 1.997 1’49.753 314,9 1’48.900 316,7

14 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 28.126 1.419 1’49.609 319,5 1’49.102 319,5

15 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 31.144 3.018 1’49.785 317,6 1’49.038 318,6

16 15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 31.193 0.049 1’49.866 314,9 1’49.095 313,0

17 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 40.961 9.768 1’50.026 319,5 1’49.201 321,4

18 19 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 18 52.330 11.369 1’51.073 314,9 1’50.591 316,7

19 18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 52.713 0.383 1’51.156 311,2 1’49.975 314,0

Non classificati

RET 20 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 4 14 Laps 1’58.639 310,3 1’51.794 315,8