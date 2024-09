Superbike, Razgatlioglu torna e allunga di nuovo, Bulega si mangia le mani e Bautista…

E ora manca davvero pochissimo. Il Mondiale superbike 2024 è davvero giunto al suo ultimo chilometro. Dopo aver messo in archivio anche il terzo impegno del mese di settembre, ovvero la tappa di Aragon, il campionato dedicato alle moto derivate di serie si concentra sugli ultimi 2 appuntamenti.

Nel corso del weekend dell’11-13 ottobre sarà la volta del Gran Premio dell’Estoril, prima del gran finale del 18-20 con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera.

Si sapeva che il mese di settembre, con tre tappe in quattro settimane, avrebbe scritto una pagine importante della corsa al titolo, ma l’incidente di Toprak Razgatlioglu a Magny-Cours ci ha portato da una cavalcata solitaria in classifica generale ad un finale di stagione tutto da vivere, con una lottare per il titolo assolutamente lontana dall’essere considerata chiusa.

Il Mondiale superbike 2024 si prepara per la tappa dell’Estoril con la seguente classifica generale: Toprak Razgatlioglu comanda con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega ed i 333 di Alvaro Bautista. Il campione del mondo spagnolo ha piazzato le vittorie nella Superpole Race ed in Gara-2 ad Aragon e ha provato a rilanciarsi, andando però a togliere punti pesanti al compagno di team italiano che ora deve recuperare 39 lunghezze sul rientrante Toprak Razgatlioglu.

Il portacolori della BMW, dopo l’incidente di Magny-Cours e l’assenza di Cremona, è tornato nel migliore dei modi al MotorLand con tre secondi posti di estrema importanza. Un messaggio chiaro a tutti: il candidato principe al titolo è, e rimane, proprio il turco. Mancano due tappe alla conclusione della stagione. I punti da conquistare ancora non mancano con 4 gare e 2 Superpole Race e ci attende un finale davvero rovente.