Superbike, prende il via il round di Cremona tra pista nuova e infermeria al gran completo…

Il settembre rovente della superbike è pronto per vivere un nuovo attesissimo capitolo. Nel corso del fine settimana, infatti, si disputerà il Gran Premio d’Italia, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale 2024. Si correrà sul nuovo tracciato di Cremona e ci attendono 3 manche di estrema importanza.

Il weekend lombardo sarà quanto mai interessante. Sia perchè ci attende una splendida tre-giorni su un circuito nuovo di zecca, sia perchè la lotta per il titolo si fa incerta. Incerta esattamente come le condizioni di molti piloti. Quanto accaduto a Magny-Cours è ancora ben nitido nella mente di tutti, per cui le condizioni di molti acciaccati sarà da valutare davvero ora per ora.

La classifica generale della superbike vede sempre Toprak Razgatlioglu al comando nonostante lo zero di Magny-Cours con 365 punti. Nicolò Bulega è secondo e si è riportato a 55 lunghezze dal turno della BMW, quindi è terzo Alvaro Bautista con 243 ormai tagliato fuori dalla corsa al titolo anche per colpa delle sue condizioni fisiche.

Già, le condizioni fisiche, il grande punto di domanda del momento in superbike. Toprak Razgatlioglu sarà a Cremona, ma solamente nel corso della giornata odierna saprà se potrà avere il via libera per correre. Alvaro Bautista a sua volta sarà appeso ad un filo per una costola rotta, mentre Jonathan Rea ha alzato bandiera bianca.