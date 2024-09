Sport in tv oggi (martedì 3 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Non solo Paralimpiadi: non tutto lo sport si concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 3 settembre: in programma il tennis con gli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, e la vela con la Louis Vuitton Cup.

Giornata ricca per gli US Open: si giocano i primi due quarti di finale dei singolari maschile e femminile, mentre si disputano tutti i quarti di finale dei doppi maschile e femminile, infine ci sarà la sfida importantissima di Sara Errani ed Andrea Vavassori, impegnati nella semifinale del torneo di doppio misto.

Parte il secondo round robin della Louis Vuitton Cup di vela: doppia fatica per Luna Rossa, impegnata dapprima contro Team New Zealand, in una regata che non mette punti in palio, poi contro Orient Express, in una sfida valida per la classifica. Orient Express-Alinghi ed INEOS Britannia-American Magic le altre regate di giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 settembre

11.45 Ciclismo, Tour of Britain: 1a tappa, Kelso-Kelso (181.9 km) – 14.15 discovery+

12.50 Ciclismo, Vuelta a España: 16ma tappa, Luanco-Lagos de Covadonga (181.5 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: round robin (Alinghi-Orient Express, a seguire Team New Zealand-Luna Rossa, a seguire INEOS Britannia-American Magic, a seguire Luna Rossa-Orient Express) – Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup

17.00 US Open, 4a giornata: quarti singolare, quarti doppio e semifinali doppio misto (4° match dalle 17.00 Errani/Vavassori-Grant/Kovacevic) – 18.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

19.00 Atletica, Meeting Rovereto / Palio della Quercia – 21.05 Rai Sport HD, Rai Play, a fine manifestazione differita su www.atleticaitaliana.tv

20.00 Calcio, amichevole: Italia U17-Portogallo U17 – Vivo Azzurro TV

