LIVE Atletica, Paralimpiadi 2024 in DIRETTA: Assunta Legnante ci prova nel disco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Allo Stade de France l’Italia insegue un’altra medaglia dopo l’oro di Rigivan Ganeshamoorthy (salto in alto F52) e l’argento di Maxcel Amo Manu (100 metri T64). Il programma odierno prevede 24 finali (10 al mattino e 14 al pomeriggio). Nella sessione diurna spazio anche alle qualificazioni dei 200 m. donne T64, 100 m. donne T13, 400 m. uomini T37 e 100 m. donne T 47.

Quest’oggi ci sarà solamente un’italiana in gara. L’Italia si affiderà ad Assunta Legnante nella finale del lancio del disco F11. L’azzurra proverà a replicare se non migliorare l’argento ottenuto a Tokyo, quando il suo disco atterrò a 40.25 Sono diverse le contendenti alle medaglie in questa finale. Liangmin Zhang proverà a difendere il titolo conquistato in Giappone quando siglò il nuovo record del mondo in 40.83. Tra le partenti la miglior misura stagionale l’ha ottenuta Enhui Xue che ha lanciato il disco a 40.24. In questa speciale classifica segue da distanza ravvicinata la brasiliana Izabela Campos, autrice di un 40.12.

La sessione diurna della quinta giornata dell’atletica leggera alle Paralimpiadi 2024 inizierà alle 10.00 mentre l’appuntamento per la sessione serale è alle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per seguire insieme tutte le emozioni della quinta giornata dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Buon divertimento!