Spithill scuote Luna Rossa: “Non sono spaventato dagli americani. Danno riparabile, possiamo farcela”

Va in archivio una giornata da incubo a Barcellona per Luna Rossa, che ha perso altre due regate contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano resta comunque avanti nella serie, ma gli statunitensi hanno rimontato dallo 0-4 al 3-4 e adesso sognano di completare una rimonta clamorosa.

Luna Rossa, dopo aver ceduto a Patriot in una rocambolesca gara-6 condizionata da tanti buchi e salti di vento improvvisi, si è dovuta arrendere in gara-7 ad un problema tecnico nella seconda bolina mentre stava conducendo (seppur di poco) il match race. “Il danno è riparabile in una notte. C’è stato un danno alle rotaie della randa. I ragazzi la rimetteranno a posto“, spiega James Spithill dopo il doppio ko odierno.

Il timoniere australiano di Luna Rossa (in coppia con Francesco Bruni), protagonista dello storico ribaltone della Coppa America 2013 quando trascinò Oracle Team USA alla vittoria su New Zealand per 9-8 da uno svantaggio di 1-8, non teme comunque l’entusiasmo e l’esaltazione di American Magic in vista di una possibile impresa: “Non sono affatto spaventato dagli americani“.

Sulla preparazione per la giornata di domani, in cui sono previste le regate conclusive della semifinale: “Non diremo nulla di particolare prima della prossima regata. Ci atterremo alla solita procedura. Abbiamo battuto gli americani più di quanto ci abbiano battuto loro. Siamo ancora 4-3, se eseguiremo una buona prova siamo sicuri di potercela fare“.