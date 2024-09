Sorteggio ATP Shanghai 2024: Sinner e Alcaraz nella stessa parte di tabellone, poco fortunati gli italiani

Si è tenuto nella notte italiana il sorteggio del Masters1000 di Shanghai, ultimo grande torneo dello swing asiatico del tennis. L’esito non è stato così fortunato per i tanti italiani al via, in primis Jannik Sinner. L’altoatesino si presenta a questo evento come testa di serie n.1 e la prima notizia è che nella sua stessa parte di tabellone ci sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

L’iberico, n.3 del seeding, potrebbe incrociare Jannik in semifinale. Un percorso insidioso per il pusterese che inizierà dal secondo turno, sfruttando il bye e giocando contro il giapponese Taro Daniel. A seguire uno tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e l’argentino Tomas Martin Etcheverry proverà a contrastarlo. Negli ottavi il francese Arthur Fils o l’americano Ben Shelton sono gli indiziati principali per l’incrocio e nei quarti di finale ancora una volta vi potrebbe essere il russo Daniil Medvedev. Pertanto, nella parte bassa del tabellone sono presenti Alexander Zverev (n.2 del seeding) e Novak Djokovic (n.4 del seeding).

Per quanto concerne gli altri italiani, Lorenzo Musetti (testa di serie n.15), sfrutterà il bye e giocherà nel secondo turno contro il vincente tra il belga David Goffin e l’australiano James Duckworth. Il toscano potrebbe andare in rotta di collisione nel terzo turno contro il russo Karen Khachanov e negli ottavi contro Zverev. Flavio Cobolli, anch’egli testa di serie (n.28), giocherà il secondo turno contro il vincente del confronto tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e lo svizzero Stan Wawrinka (wild card) e nel terzo round potrebbe ritrovarsi Djokovic. Matteo Arnaldi (n.29 del seeding) giocherà il secondo round contro il vincente tra il francese Adrian Mannarino e un qualificato e potrebbe affrontare nel terzo turno Medvedev.

Lorenzo Sonego se la vedrà contro un qualificato per poi eventualmente sfidare Shelton. Luca Nardi ha pescato il francese Muller e assisteremo a un derby tra Fabio Fognini e Luciano Darderi. Il vincitore sarà l’avversario dell’americano Tommy Paul. Matteo Berrettini è presente in tabellone, nonostante il ritiro a Tokyo, ed è prevista la sfida contro l’australiano Chris O’Connell, prima di trovare al secondo turno il danese Holger Rune.

TABELLONE PRINCIPALE MASTERS1000 SHANGHAI

Shanghai ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/NKtxGy3T3E — Tennis Draws (@DrawsTennis) September 30, 2024

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE

J. Sinner [1] vs B. Shelton [14]

S. Tsitsipas [10] vs D. Medvedev [5]

C. Alcaraz [3] vs Ugo Humbert [16]

T. Paul [11] vs C. Ruud [8]

A. Rublev [6] vs G. Dimitrov [9]

F. Tiafoe [13] vs N. Djokovic [4]

T. Fritz [7] vs H. Rune [12]

L. Musetti [15] vs A. Zverev [2]