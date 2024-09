Sorteggio ATP Pechino 2024: Sinner evita Alcaraz e Medvedev, possibile derby con Musetti in semifinale

Nella mattinata italiana è stato effettuato il sorteggio del tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino 2024, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre sui campi in cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center. Presenti nel main draw cinese quattro azzurri: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Sinner è ovviamente testa di serie numero 1 e debutterà con il cileno Nicolas Jarry per poi trovare eventualmente agli ottavi uno tra Struff e Wawrinka. Il cammino dell’altoatesino potrebbe proseguire ai quarti contro il top10 bulgaro Dimitrov (n.5 del seeding), mentre tra i potenziali avversari della semifinale (oltre a Rublev, Davidovich Fokina e Shang) c’è anche Musetti per un ipotetico derby.

Jannik ha evitato dunque (fino ad una eventuale finale) Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, seconda e terza testa di serie, collocati nella parte bassa del tabellone. Il russo dovrebbe entrare in rotta di collisione agli ottavi con Sonego, che sfida al primo turno il francese Mannarino, mentre Cobolli affronta subito l’imprevedibile kazako Bublik (n.8 del seeding) con all’orizzonte un secondo turno più abbordabile contro Marozsan o la wild card locale Zhou.

TABELLONE ATP PECHINO 2024

(1) Sinner vs Jarry

Struff vs (WC) Wawrinka

Lehecka vs Martinez

(Q) vs (5) Dimitrov

(4) Rublev vs Carreño Busta

Davidovich Fokina vs Zhang

(SE) Shang vs (WC) Bu

(Q) vs (6) Musetti

(8) Bublik vs Cobolli

(WC) Zhou vs Marozsan

Mannarino vs Sonego

Monfils vs (3) Medvedev

(7) Khachanov vs (Q)

Cerundolo vs (Q)

Griekspoor vs Kecmanovic

Mpetshi Perricard vs (2) Alcaraz