Softball: Italia, buona la prima agli Europei contro la Gran Bretagna

L’Italia conquista la prima vittoria agli Europei 2024 di softball in corso di svolgimento a Utrecht. La Nazionale guidata dal manager Federico Pizzolini porta a casa un brillante 4-0 nei confronti della Gran Bretagna, ed è un fatto che può solo rallegrare il clan azzurro in vista del doppio impegno di domani con Israele e Grecia.

Si comincia subito col piede sull’acceleratore: l’Italia riempie le basi già nel primo inning, poi, dopo un paio di eliminazioni, arriva il singolo di Gasparotto che garantisce l’1-0 alla squadra azzurra, che nel frattempo si garantisce ottima solidità al lancio sia con Alice Nicolini che con Cacciamani.

Nella seconda ripresa, dopo la base su ball di Dayton, ci pensa Erika Piancastelli a ricordare a tutti i presenti chi lei è: fuoricampo, due punti in cascina e 3-0 Italia. Solo nel quinto inning c’è qualche problema per Nicolini, con due walk concessi a Snow prima ed Edwards poi, senza che però ci sia alcun seguito in termini di punti.

Il seguito, invece, lo mettono a segno le azzurre ancora nella sesta ripresa, quella che vede Pizzolini inserire in tempo utile Cacciamani, vedendo Nicolini iniziare a perdere un po’ di qualità. Rotondo cerca il singolo-punto, ma Gasparotto viene eliminata prima del 4-0. Quello che, però, riesce a mettere a segno Koutsoyanopulos su singolo di Dayton. Dopo un paio di singoli concessi, Cacciamani chiude la pratica con tre strikeout e l’Italia può uscire dal campo soddisfatta.