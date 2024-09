Sitting volley, Cina troppo forte: Italia sconfitta 3-0, Francesca Bosio in doppia cifra

L’Italia è stata sconfitta dalla Cina con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-12) nel torneo di sitting volley femminile alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale, che all’esordio aveva battuto la Francia con il massimo scarto, non è mai riuscita a tenere testa alla quotata compagine asiatica, capace di imporsi in maniera netta in appena 55 minuti di gioco.

Le azzurre dovranno contendere agli USA la qualificazione alle semifinali: sarà decisivo lo scontro diretto in programma martedì 3 settembre alle ore 14.00. La capitana Francesca Bosio ha messo a segno 11 punti, Roberta Pedrelli è andata a referto con quattro punti, tre per Sara Cirelli.

Tra le fila della Cina, che aveva regolato gli USA nel match d’esordio e che si è così garantita il primo posto nel raggruppamento con l’annessa ammissione alla fase a eliminazione diretta, si sono scatenate Xuemei Tang (17 punti) e Yixiao Xu (18), 9 per Yanan Wang e 8 per Xufei Zhang.