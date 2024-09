Sinner verso il n.1 a fine 2024: i punti da difendere e il confronto con Alcaraz, Djokovic e Zverev

Siamo alla stretta finale della stagione tennistica. Un percorso lungo e molto impegnativo che ora vedrà i tennisti impegnati nella serie di tornei sull’hard outdoor/indoor che definirà il quadro della situazione in classifica. Jannik Sinner ha iniziato la sua quindicesima settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino, reduce dal trionfo agli US Open, si sta preparando in vista della trasferta asiatica dove ha in programma il torneo di Pechino e di Shanghai.

Il suo margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori è importante, ma Jannik dovrà tener conto anche delle scadenze rispetto ai riscontri del 2023. Come rappresentato dal ranking ATP, il pusterese a 11180 punti e precede il tedesco Alexander Zverev (6875), lo spagnolo Carlos Alcaraz (6690) e il serbo Novak Djokovic (5560). Calcolatrice alla mano ha 4305 punti di margine sul teutonico, 4490 sull’iberico e 5620 nei confronti di Nole.

RANKING ATP

1 Jannik Sinner 11180

2 Alexander Zverev 6875

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

Sulla base di questa situazione, Sinner per non essere n.1 del mondo a fine anno dovrebbe incappare in due mesi molto negativi, mentre Zverev e soprattutto Alcaraz dovrebbero praticamente arrivare in fondo a tutti gli eventi a cui prenderanno parte. Un ragionamento sulla base delle scadenze che i giocatori hanno. Djokovic si è tirato fuori lui stesso dal discorso “ranking” per il suo programma, oltre che per il fatto di avere la “cambiale” più salata sul finire del 2024, ricordando le vittorie a Bercy e a Torino dell’anno passato.

PUNTI DA DIFENDERE DA JANNIK SINNER

30 settembre – 500 punti (vittoria a Pechino)

14 ottobre – 90 punti (ottavi di finale a Shanghai)

28 ottobre – 500 punti (vittoria a Vienna)

4 novembre – 1090 punti (Finale ATP Finals + ottavi di finale a Parigi Bercy)

Totale – 2180 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA ALEXANDER ZVEREV

23 settembre – 250 punti (vittoria a Chengdu)

30 settembre – 180 punti (semifinale a Pechino)

14 ottobre – 10 punti (primo turno a Shanghai)

28 ottobre – 90 punti (quarti di finale a Vienna)

4 novembre – 490 punti (ATP Finals + Parigi Bercy)

Totale – 1020 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA CARLOS ALCARAZ

30 settembre – 180 punti (semifinale a Pechino)

14 ottobre – 90 punti (ottavi di finale a Shanghai)

4 novembre – 410 punti (ATP Finals + Parigi Bercy)

Totale – 680 punti

PUNTI DA DIFENDERE DA NOVAK DJOKOVIC

4 novembre – 2300 punti (vittoria alle ATP Finals e a Parigi-Bercy)