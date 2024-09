Sinner ha guadagnato punti su tutti gli inseguitori nel ranking ATP. Vantaggio sul secondo di almeno 2500 punti

Jannik Sinner quest’oggi affronterà nei quarti di finale degli US Open 2024 il russo Daniil Medvedev. In palio ci sarà l’accesso alla semifinale del Major di New York e per Jannik sarebbe la prima volta. Sarà una partita molto complicata perché il moscovita è in grande condizione e si è sempre trovato molto bene su questi campi. Lo testimonia il suo storico: 1 vittoria nel 2021, 3 Finali (2019-2021-2023) e 1 semifinale (2020).

Tuttavia, Sinner ha già la certezza di aver acquisito un margine di vantaggio importante per centrare uno dei suoi obiettivi, ovvero rimanere n.1 del mondo alla fine del 2024. L’altoatesino, infatti, ha guadagnato punti su tutti i rivali diretti nella corsa al primato, tenuto conto delle eliminazioni di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e di Alexander Zverev.

Alla fine della fiera, l’azzurro ha un margine di vantaggio nei confronti del tedesco di 2505 punti, il più immediato inseguitore, mentre nei confronti di Alcaraz il differenziale è vicino ai 3000 (2890 punti). Numeri frutto della grande continuità del tennista pusterese, unico quest’anno a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam.

Certamente, l’obiettivo è vincere i titoli e la classifica è una conseguenza. Tuttavia, è da rimarcare la grande continuità del giocatore nostrano nell’ultima annata, in un 2024 in cui ha ottenuto cinque affermazioni nel massimo circuito internazionale, di cui uno Slam e due Masters1000.

TOP-10 RANKING ATP

1 Jannik Sinner ITA 9580

2 Alexander Zverev GER 7075

3 Carlos Alcaraz ESP 6690

4 Novak Djoković SRB 5560

5 Daniil Medvedev RUS 5475

6 Andrey Rublev RUS 4645

7 Hubert Hurkacz POL 4060

8 Casper Ruud NOR 4010

9 Grigor Dimitrov BUL 3965

10 Alex de Minaur AUS 3655