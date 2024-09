Sinner fa il vuoto nel ranking ATP: n.1 indiscusso, vantaggio di oltre 4000 punti sul secondo!

Jannik Sinner ha vinto gli US Open e ha così conquistato il secondo Slam in una stagione che si sta rivelando memorabile: lo scorso 28 gennaio aveva trionfato agli Australian Open, oggi ha fatto festa a Flushing Meadows e ha messo la firma sul sesto torneo in un’annata agonistica semplicemente da brividi. Il fuoriclasse altoatesino ha coronato la propria cavalcata sul cemento di New York battendo Taylor Fritz in un semifinale a senso unico, ciliegina sulla torta di un cammino che aveva avuto in Daniil Medvedev l’ostacolo più impegnativo.

Jannik Sinner ha portato a casa 2.000 punti di lusso e ha rafforzato il primo posto nel ranking ATP: il numero 1 del mondo svetta in cima alla graduatoria con addirittura 11.180 punti e un vantaggio di oltre quattromila punti nei confronti del più immediato inseguitore. Il tedesco Alexander Zverev è infatti secondo con 7.075 punti ed è lontano 4.105 lunghezze quando mancano due mesi e mezzo al termine della stagione.

Sono ancora più indietro due grandi rivali: lo spagnolo Carlos Alcaraz è terzo a quota 6.690 punti, il serbo Novak Djokovic è quarto a 5.560. Ancora più attardati i russi Daniil Medvedev (quinto con 5.475) e Andrey Rublev (sesto a 4.645). Jannik Sinner ha dunque fatto il vuoto nel ranking ATP, ha sfondato quota 11.000 punti come erano riusciti a fare solo mostri sacri come Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray. Oggettivamente l’indiscusso numero 1 del mondo.