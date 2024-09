Sinner-Draper, definito l’orario della semifinale degli US Open: programma, tv, streaming

La prima semifinale degli US Open 2024 di tennis, domani, venerdì 6 settembre, vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che sarà opposto alla testa di serie numero 25, il mancino britannico Jack Draper.

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 18.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium dopo la finale di doppio femminile, ma inizierà comunque non prima delle ore 21.00 italiane: si tratta del secondo incrocio tra i due e l’unico precedente è stato vinto da Draper sull’erba del Queen’s Club nel 2021.

La diretta tv di Sinner-Draper, match degli US Open 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Venerdì 6 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane – Finale doppio femminile

L. Kichenok/Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 7) – Mladenovic/Zhang S. (Francia/Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Non prima delle ore 21.00 italiane – Semifinale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Jack Draper (Regno Unito, 25) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Non prima dell’1.00 ora italiana – Semifinale singolare maschile

Taylor Fritz (Stati Uniti, 12) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 20) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per Sinner-Draper su OA Sport.