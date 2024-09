Sinner domina la classifica ATP Race: circa 3000 punti su Alcaraz, quasi il triplo su Djokovic!

Jannik Sinner si avvicina a grandissimi passi al numero 1 di fine anno: quando restano a disposizione 5250 punti (1500 alle ATP Finals, 2 tornei di categoria Masters 1000, 2 settimane con dei 500 e 3 con dei 250) fino a fine 2024, il suo margine sul più immediato inseguitore nella Race ATP è di 2885 lunghezze.

Jannik Sinner vincendo gli US Open ha raggiunto quota 9000 punti conquistati nel 2024: al secondo posto della graduatoria si trova il tedesco Alexander Zverev, al momento a quota 6115, a -2885 dall’azzurro. Loro due sono gli unici ad essere già aritmeticamente qualificati alle ATP Finals.

In verità ad essere qualificato all’appuntamento di fine stagione a Torino è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, per la regola che consente ad un campione Slam di essere presente alle Finals: dato che lui e Sinner si sono spartiti equamente i 4 tornei più importanti, e l’azzurro è già a Torino, anche l’iberico risulta qualificato.

In verità la qualificazione per Alcaraz sarebbe stata ad un passo grazie ai punti accumulati nel corso dell’anno solare, dato che lo spagnolo si trova in terza posizione a soli 105 punti da Zverev che, come detto, è già qualificato: il divario da Sinner, però, è di ben 2990 punti.

Alle spalle dei primi 3, ben lontano, si trova il russo Daniil Medvedev, quarto con 4420, mentre Taylor Fritz è salito al quinto posto raggiungendo la finale a Flushing Meadows: lo statunitense potrebbe qualificarsi alle Finals per la seconda volta dopo aver debuttato nel 2022.

Tra coloro che al momento risultano essere gli otto migliori giocatori della Race, l’unico che non ha mai disputato l’ultimo torneo stagionale è Alex de Minaur, attualmente ottavo, proprio davanti a quello che attualmente sarebbe il primo degli esclusi, Novak Djokovic, nono classificato, che è a -45 punti da de Minaur.

Il serbo detiene il record di 7 vittorie alle ATP Finals, ed ha centrato la qualificazione per il torneo in questione per 16 volte. Al momento solo 630 punti separano Fritz, quinto, e Djokovic, nono, quindi, con 5250 punti ancora a disposizione, la battaglia per la qualificazione alle ATP Finals sarà ancora molto lunga.

RACE ATP 9 SETTEMBRE 2024

1) Jannik Sinner 9000

2) Alexander Zverev 6115

3) Carlos Alcaraz 6010

4) Daniil Medvedev 4420

5) Taylor Fritz 3890

6) Casper Ruud 3795

7) Andrey Rublev 3480

8) Alex de Minaur 3305

9) Novak Djokovic 3260

10) Grigor Dimitrov 2835