Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!”

Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile.

E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. Una gestione nei minimi dettagli per essere poi pronto al ritorno in campo, in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma, dal 7 maggio. Ne ha parlato in un’intervista esclusiva a Sky Sport, che andrà in onda nella sua versione completa domani.

Quest’oggi sono noti alcuni passaggi. “Sto molto bene, riposato e contento“, le prime parole di Jannik. “Ho fatto tante cose diverse in questo periodo, ma ovviamente se potessi scegliere preferirei giocare a tennis. Detto questo, sono sereno e, al momento, non sto neanche pensando troppo al tennis. Ogni giorno mi avvicino al rientro e mi sento sempre meglio, sia fisicamente che mentalmente“, ha aggiunto.

In conclusione, appuntamento a tutti al Foro Italico: “Ragazzi, ci vediamo a Roma. Speriamo di prepararci bene“.