Salto con gli sci, Italia da sogno: prima posizione nella classifica del Grand Prix con uomini e donne!

Tra tabù sfatati e cose mai viste. L’Italia del salto con gli sci si sta esaltando in questo Summer GP, che si spera sia da preludio alla stagione invernale (il via è fissato per il 22 novembre a Lillehammer). Sì, perché bisogna prendere atto del fatto che il Bel Paese abbia in vetta alla graduatoria del Grand Prix dei rappresentati nel circuito femminile e maschile.

Tra le donne, a Rasov (Romania), Lara Malsiner è stata la migliore del lotto nelle due gare che si sono tenute nella località citata. Nella prima, una doppietta inedita è diventata realtà, con Malsiner e Annika Sieff nelle prime due posizioni. Una gara semplicemente perfetta per la classe 2000 italiana, chiudendo con il punteggio di 219,3 a precedere l’ex combinatista nostrana, staccata di 16,1 punti. A completare la top-3 la giapponese Nozomi Maruyama.

Il bis è stato concesso nel giorno successivo, con la 24enne gardenese a essere nei fatti la migliore in tre delle quattro serie di gara disputate nella due-giorni rumena, diventando la prima saltatrice nostrana, a prescindere dal genere (uomo/donna) a mettere in bacheca due successi nel Grand Prix.

Il trampolino piccolo di Rasnov è diventato una sorta di Terra Promessa in casa tricolore, visto che Sieff è salita sempre sul podio nella seconda prova (terzo posto), preceduta dalla giapponese Maruyama, mentre Martina Ambrosi ha chiuso al quarto posto e ottenuto il miglior piazzamento di carriera. La conseguenza è che, nella graduatoria del Summer GP, Malsiner (238 punti) e Sieff (196) sono le prime due della classe, mentre la slovena Ema Klinec è terza con 194 punti.

Un primato in classifica che si riscontra anche sul versante maschile con Alex Insam. Prima dell’appuntamento in Romania, l’altoatesino aveva messo in fila una terza, una quarta, una quinta e un’ottava piazza nelle quattro gare del GP. La sua consistenza si è confermata a Rasnov, con un decimo posto e un terzo a rimpinguare lo score nella graduatoria complessiva: 213 punti, 13 in più di un certo Stefan Kraft.