Salto con gli sci: clamorosa doppietta italiana nel Summer Gran Prix a Rasnov. Vince Lara Malsiner su Annika Sieff

È appena terminata l’estate, le carte in tavola verso la Coppa del Mondo sicuramente possono essere ribaltate, ma arrivano grandi notizie per la nazionale italiana al femminile di salto con gli sci.

Stamattina è arrivato infatti un risultato storico dal Summer Gran Prix che si è svolto a Rasnov, in Romania: il Bel Paese ha infatti trovato la doppietta con la vittoria di Lara Malsiner davanti ad Annika Sieff.

Gara perfetta per Malsiner, classe 2000, che ha trovato il miglior salto in entrambe le serie chiudendo con il punteggio di 219,3 davanti alla connazionale ex combinatista, staccata di 16,1 punti. A completare il podio troviamo la giapponese Nozomi Maruyama.

In casa azzurra da sottolineare anche Martina Ambrosi, dodicesima, Jessica Malsiner, diciannovesima e Martina Zanitzer, venticinquesima.