Salto con gli sci, Alex Insam è 10° in gara-1 a Rasnov e diventa leader della generale nel Summer Grand Prix

Va in archivio a Rasnov una giornata storica per il salto con gli sci italiano, che oltre a festeggiare la clamorosa doppietta Lara Malsiner-Annika Sieff in campo femminile si toglie anche un’altra soddisfazione importante nel settore maschile. Alex Insam è diventato infatti il nuovo leader della classifica generale del Summer Grand Prix 2024 dopo cinque delle nove competizioni in calendario.

Il 26enne altoatesino, paradossalmente, ha raggiunto la vetta della graduatoria dopo la sua peggior gara nel massimo circuito estivo, sfruttando l’assenza in Romania di tanti big ed in particolare di Marius Lindvik e Stefan Kraft, gli unici a precederlo in classifica dopo la seconda tappa di Wisla. Di fatto a Insam è bastato un 10° posto in gara-1 a Rasnov per effettuare il doppio sorpasso sul norvegese e sull’austriaco, volando a quota 213 punti dopo gli ottimi risultati di inizio stagione.

L’azzurro indosserà dunque il pettorale giallo domani nella seconda competizione del weekend sul trampolino piccolo HS97 rumeno, con la possibilità di guadagnare terreno su tanti avversari ma con il rischio di subire l’attacco del polacco Pawel Wasek, distante 50 punti dalla testa della generale dopo il trionfo odierno in gara-1 davanti all’austriaco Ulrich Wohlgenannt e all’americano Kevin Bickner.