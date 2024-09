Rugby, tutti i risultati dei barrage di Coppa Italia

Si sono disputati oggi i barrage della Coppa Italia di rugby, che quest’anno ha un nuovo formato. Oggi, infatti, si sono affrontati nove club della Serie A Elite contro altrettante formazioni della Serie A, in una sfida da dentro o fuori per accedere alla fase a gironi del torneo nazionale. Escluso, tra i top team, il Petrarca Padova campione d’Italia già di diritto qualificato alla fase a gironi.

I barrage, in realtà, erano già iniziati lo scorso weekend con l’anticipo tra Parabiago e Colorno, con gli emiliani che si erano imposti con un netto 14-49. Domani, invece, la prima fase si chiuderà con la partita tra il Cus Torino e la Lazio, che assegnerà l’ultimo posto valido per i gironi. Ecco, invece, cosa è successo oggi.

Il primo risultato è stato a dir poco sorprendente. Il Rovigo, infatti, ha subito una pesantissima sconfitta in casa della Rugby Roma, che si è imposta con un netto 66-7. Non si fa sorprendere, invece, il Mogliano che batte per 28-64 in trasferta il Biella. Soffrono i Lyons Piacenza in una delle sfide sulla carta più aperte, ma alla fine espugnano il campo del Verona per 14-24.

Non hanno problemi, invece, a confermare i pronostici della vigilia i ragazzi del Rangers Vicenza, che allo stadio Chersoni battono la Cavalieri Union Prato Sesto per 17-47. Rispettati i pronostici anche a Livorno, dove i padroni di casa vengono battuti dal Valorugby Emilia per 14-38. Straripante, poi, il successo di Viadana a Pesaro, con gli ospiti che vincono 7-103. Infine, nell’ultimo match di giornata, vittoria di misura per le Fiamme Oro Roma che a Padova si impongono 33-38 sulla squadra cadetta del Petrarca.