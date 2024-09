Rugby, l’Australia supera l’Italia nel ranking mondiale

Con la terza giornata della Rugby Championship andata in archivio, ecco che si muove anche il ranking mondiale. E, come prevedibile, a venir premiati sono Sudafrica e Australia, cioè le due formazioni che hanno vinto le rispettive sfide. E se gli Springboks allungano in vetta, per i Wallabies la vittoria significa sorpasso sull’Italia in classifica.

In vetta è rimasto il Sudafrica, che aumenta il suo vantaggio a oltre un punto sull’Irlanda. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio, nonostante il ko a Johannesburg, ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia, che allunga nettamente sull’Argentina, la quale paga il ko subito in casa contro l’Australia.

Proprio i Wallabies guadagnano una posizione in classifica, ai danni dell’Italia, che così scivola in nona posizione. La top 10 si chiude con le Fiji che precedono il Galles. Scendendo lungo la top 15 troviamo la Georgia, le Samoa, il Giappone e il Portogallo.

RANKING RUGBY AL 2 SETTEMBRE

1 Sud Africa 93.37

2 Irlanda 92.12

3 Nuova Zelanda 88.45

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.4

6 Argentina 83.30

7 Scozia 82.82

8 Australia 80.70

9 Italia 79.98

10 Fiji 77.92

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 73.54

14 Giappone 72.12

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 68.29

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 66.25

20 Romania 62.62