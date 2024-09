Rugby, inizia la nuova stagione delle Zebre. Com’è cambiata la squadra e obiettivo da raggiungere

Inizia il prossimo weekend la nuova stagione dell’United Rugby Championship e venerdì sera a Cardiff inizierà la stagione delle Zebre Parma, la franchigia federale che ha chiuso l’anno scorso all’ultimo posto in classifica. E l’obiettivo dev’essere quello di migliorare il risultato di un anno fa, anche se le premesse non sono quelle migliori.

L’estate che sta finendo ha visto il mercato delle Zebre Parma abbastanza immobile, con nove addii e solo due arrivi, con Luca Franceschetto e Giacomo Da Re in entrata, oltre al nuovo coach Massimo Brunello. E l’ex ct dell’Italia Under 20 punterà proprio su una squadra giovane per provare a ottenere quei risultati che sono mancati l’anno scorso.

La franchigia federale ha giocato, dunque, al risparmio – vista anche la situazione finanziaria della Fir – e i tifosi delle Zebre arrivano alla nuova stagione con poche aspettative e la speranza che i pronostici vengano ribaltati. Perché tutti i bookmaker puntano su un ultimo posto confermato da parte dei ragazzi di Brunello e sarà dura ribaltare una situazione sempre più confusa.

Proprio le Zebre Parma sono uno dei primi punti cui dovrà mettere mano il nuovo presidente federale Andrea Duodo, che però sa di non avere la bacchetta magica per cambiare il trend in poco tempo. “Entriamo in una stagione già partita: le Zebre continueranno ad avere la loro progettualità per questa stagione, poi ragioneremo insieme per fare in modo di rendere efficiente e competitiva la nostra Franchigia. Vaglieremo tutte le possibilità per valorizzare il prodotto Zebre, aprendo un tavolo di ascolto con chi avrà voglia di promuovere la squadra e di impegnarsi” ha dichiarato Duodo.