Rugby: il Sudafrica perde la vetta nel ranking mondiale, l’Irlanda torna prima

La penultima giornata della The Rugby Championship e la finale della Pacific Nations Cup rivoluzionano il ranking mondiale, che subisce uno scossone in vetta e ben due nella top 10. A fare festa, senza giocare, è l’Irlanda che si ritrova di nuovo al primo posto in classifica.

In vetta, infatti, sale l’Irlanda, che approfitta dello storico ko degli Springboks in Argentina per superare proprio il Sudafrica, che così scivola in seconda posizione, perdendo quasi due punti nel ranking. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio e avvicina la seconda piazza, ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto sale l’Argentina, che fa un bel balzo e supera la Scozia, che così scivola in settima piazza.

All’ottava posizione c’è l’Italia, seguita ora dalle Fiji, che vincendo contro il Giappone la finale della Pacific Nations Cup avvicina gli azzurri e supera l’Australia, andata ko in casa con gli All Blacks e ora chiudono la top 10. Scendendo lungo la top 15 troviamo il Galles, la Georgia e le Samoa, che hanno risuperato il Giappone nel ranking.

RANKING RUGBY AL 23 SETTEMBRE

1 Irlanda 92.12

2 Sudafrica 91.77

3 Nuova Zelanda 88.70

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.40

6 Argentina 84.30

7 Scozia 82.82

8 Italia 79.98

9 Fiji 79.64

10 Australia 79.32

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 72.68

14 Giappone 72.31

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 68.12

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 65.70

20 Romania 62.62