Rugby, controsorpasso Italia sull’Australia nel ranking mondiale

La quarta giornata del Rugby Championship sorride all’Italia, che grazie al clamoroso tracollo dell’Australia in Argentina sale all’ottavo posto, superando proprio i Wallabies. Per il resto non si muove la classifica, con il Sudafrica che in vetta allunga su Irlanda ed All Blacks.

In vetta, come detto, è rimasto il Sudafrica, che aumenta il suo vantaggio a quasi un punto e mezzo sull’Irlanda. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio, nonostante il ko a Città del Capo, ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia, che ora è però tallonata dall’Argentina, la quale guadagna quasi un punto grazie al netto successo sull’Australia.

Proprio i Wallabies perdono una posizione in classifica, a favore dell’Italia, che così sale di nuovo in ottava posizione. La top 10 si chiude con le Fiji, che precedono il Galles. Scendendo lungo la top 15 troviamo la Georgia, le Samoa, il Giappone e il Portogallo.

RANKING RUGBY AL 9 SETTEMBRE

1 Sudafrica 93.58

2 Irlanda 92.12

3 Nuova Zelanda 88.25

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.40

6 Scozia 82.82

7 Argentina 82.49

8 Italia 79.98

9 Australia 79.78

10 Fiji 77.92

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 73.54

14 Giappone 72.29

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 67.78

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 66.08

20 Romania 62.62