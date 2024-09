Roglic penalizzato alla Vuelta! Cosa è successo e come cambia la classifica

Lo sloveno Primoz Roglic è stato penalizzato di 20″ al termine della tappa odierna della Vuelta e per questo motivo è scivolato a 1’03” dall’australiano Ben O’Connor nella generale alla vigilia del secondo ed ultimo giorno di riposo, che precede le ultime sei tappe del GT spagnolo.

Lo sloveno ha cambiato bici prima dell’ultima salita di giornata, ma ha perso tempo prezioso nell’operazione ed è stato atteso da due compagni di squadra, Daniel Martinez e Roger Adria, i quali a fine tappa sono stati a loro volta penalizzati per il medesimo motivo.

Il trio della Red Bull – Bora – hansgrohe è rimasto per un periodo di tempo troppo lungo in scia all’ammiraglia della propria formazione per velocizzare il rientro in gruppo e per questa ragione è scattata la sanzione, che a fine Vuelta potrebbe anche risultare decisiva per la generale.

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE (TOP 10)

1 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 60:19:22

2 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 1:03

3 Mas Enric Movistar Team + 02:23

4 Carapaz Richard EF Education-EasyPost + 02:44

5 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 03:05

6 1 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 04:33

7 2 Gaudu David Groupama-FDJ + 04:39

8 2 Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers + 04:40

9 2 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 04:51

10 3 Sivakov Pavel UAE Team Emirates + 05:12

IL VIDEO DELL’AZIONE COSTATA LA PENALITA’ A ROGLIC