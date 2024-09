Rally, l’Acropolis ci dirà qualcosa sulla corsa al titolo? Il Mondiale, per ora, non ha ancora un padrone

Dopo un mese di pausa, torna alla ribalta il Mondiale WRC 2024. Si riparte, infatti, con l’attesissimo Rally Acropolis di Grecia, decimo e quartultimo appuntamento del campionato 2024. Si entra ufficialmente nella fase clou della stagione e la corsa al titolo si farà serrata.

Dopo il Rally di Finlandia disputato ad agosto, la classifica generale si è fatta sempre più interessante. Nello specifico troviamo cinque piloti in 49 punti, con il campione in carica che prosegue nella sua annata da “jolly”. In vetta, da inizio anno, troviamo Thierry Neuville con 168 punti e 27 lunghezze di margine su Sebasiten Ogier.

Il belga del team Hyundai ha un buon margine sugli inseguitori, ma non ha ancora chiuso i conti e rischia di trascinare la sua stagione fino al Rally del Giappone di novembre. In terza posizione troviamo Ott Tanak con 137 punti e la sensazione che, tra Polonia e Finlandia, si sia giocato le chance di titolo. Quarto Elfyn Evans con 132 punti, quinto Adrien Fourmaux con 119, mentre è sesto Kalle Rovanpera con 86.

Quale sarà il programma del Rally Acropolis 2024? Si inizierà con lo shakedown di giovedì mattina, quindi da venerdì si inizierà a fare sul serio. 6 speciali tutte da oltre 21 km per rompere il ghiaccio, quindi sabato altri 5 stage complicati prima dello stage serale di 1.97 km. Domenica, infine, altri 54 km di prove speciale, con la SS15 Elefherohori 2- Wolf Power Stage di 18.29 chilometri, che deciderà il Rally di Grecia.